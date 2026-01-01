First Dog – Zurück nach Hause
First Dog – Zurück nach Hause
Als der Familienhund des Weißen Hauses bei einem offiziellen Auftritt des Präsidenten weit entfernt von Washington zurückgelassen wird, scheint sein Schicksal besiegelt. Doch dann trifft der treue Vierbeiner auf den Waisenjungen Danny. Ohne zu zögern nimmt Danny den Hund bei sich auf und fasst einen mutigen Entschluss: Gemeinsam wollen sie den langen Weg zurück nach Hause antreten. Auf ihrer abenteuerlichen Reise quer durch das Land wachsen Junge und Hund zu einem unschlagbaren Team zusammen. Sie begegnen hilfsbereiten Menschen, meistern unerwartete Hindernisse und lernen, was wahre Freundschaft, Loyalität und Zusammenhalt bedeuten. Diese warmherzige Familienkomödie begeistert mit Humor, Emotionen und einem tierischen Helden, der die Herzen aller Generationen erobert. Ein bewegendes Abenteuer über Mut, Hoffnung und die besondere Verbindung zwischen Mensch und Hund.