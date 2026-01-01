First Person Shooter: FPS
80 Min.Ab 18
80 Min.Ab 18
First Person Shooter: FPS
Linda (Ines Klein), die schwangere Freundin des psychisch labilen Helden, wird von dem skrupellosen Wissenschaftler Dr. Wheelchair gefangen genommen. Der hat ein hochansteckendes Zombie-Virus entfesselt, das bereits weite Teile des Landes verseucht hat. Um sie zu retten, muss der Held sich durch eine alte, verrottete Klinik voll mit bereits Infizierten kämpfen. Doch er hat nicht viel Zeit, bei Sonnenuntergang wird das gesamte Gebiet von der Regierung bereinigt...