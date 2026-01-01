Five Fingers
Jede falsche Antwort kostet dich einen Finger, das ist die grausige Bedingung des Frage-und-Antwort-Spiels, zu dem der junge Holländer Martijn (Ryan Phillippe) gezwungen wird. Die Regeln macht sein Kidnapper Ahmat (Laurence Fishburne), der Martijn und seinen ortskundigen Führer Gavin (Colm Meaney) auf dem Weg zu einem Hilfsprojekt in marokkanischen Rif-Gebirge betäubt und verschleppt hat. Gavin wurde von Ahmet gleich nach der Ankunft in dem verlassenen Lagerhaus hingerichtet, Martijn dagegen sieht sich einem tagelangen, quälenden Verhör ausgesetzt. Wer ist er? Was will er in Marokko? Wie kommt ein kleiner Banker und Jazz-Pianist an eine Million Dollar? Und wer sind seine Freunde? Doch Martijn ist stark und er hat etwas zu verbergen - etwas, für das der junge Pianist sogar die Finger seiner rechten Hand opfert, einen nach dem anderen.