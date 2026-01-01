Fliegerasse
Fliegerasse
"Kämpfen oder Sterben" - dieses Motto wurde von den deutschen Kampfpiloten oft bis zum bitteren Ende befolgt. Häufig wurden die deutschen Fliegerasse für die Grausamkeiten des Krieges mitverantwortlich gemacht. Trotzdem lohnt sich die Betrachtung aus einem anderen Blickwinkel, bei der vor allem der bemerkenswerte, aufopferungsvolle Einsatz der Piloten für ihr Heimatland in den Vordergrund tritt. Der bekannteste Jagdflieger des II. Weltkrieges war General Adolf Galland. Ihm wurden 103 erzielte Luftsiege bestätigt, er war ein außergewöhnlicher Scharfschütze und genialer Taktiker. Gallands Rivale war Werner Molders, der erste Pilot, der 100 Luftsiege erzielte. Im Alter von 28 Jahren wurde er zum General der Jagdflieger ernannt. Weitere bekannte Piloten, über die berichtet wird, sind Johannes Macky Steinhoff, Hans-Joachim Marseille, Gerhard Barkhorn, Erich Hartmann und Günther Rall.