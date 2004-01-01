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Flügel des Grauens

Flügel des Grauens

84 Min.Ab 12
FilmRise84 Min.Ab 12
FilmRise
Flügel des Grauens

Flügel des Grauens

Die Jagd auf die Kidnapper eines amerikanischen Touristen führt die CIA-Agenten Ty Griffin und Jennifer Wells nach Bukarest. Doch plötzlich sind die Gangster spurlos verschwunden, ihre Beute haben sie in einer Blutlache zurückgelassen. Sie wurden Opfer von grauenhaften Monstern, die seit Jahrhunderten in den Katakomben der Stadt darauf warten, ihren Vernichtungsfeldzug gegen die Menschheit fortzusetzen: Die Gargoyles sind zurück. Und sie sind auch mit den modernsten Waffen nicht aufzuhalten.

Genre:
Horror
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
FilmRise
Copyrights:
© Gargoyle Productions A.V.V. 2004