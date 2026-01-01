Flug 405: Eine dramatische Flugzeugentführung | True Crime Doku
Im Juni 1985 entführen ein libanesischer Terrorist und seine vier Komplizen den Royal Jordanian Flug 405 kurz vor dem Start in Beirut. An Bord befinden sich mehrere amerikanische Staatsbürger. Das FBI leitet eine strafrechtliche Untersuchung ein und arbeitet mit verschiedenen anderen Regierungsbehörden zusammen, um die Operation Goldenrod zu bilden, eine Task Force, die den Auftrag hat, den Drahtzieher des Terrorismus vor Gericht zu bringen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.