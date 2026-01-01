Fly
106 Min.Ab 6
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Fly
Die 20-jährige Bex sitzt im Gefängnis und soll auf Anraten ihrer Anwältin Dr. Goldberg ein Resozialisierungsprogramm durchlaufen. Eher widerwillig landet sie schließlich in der Tanzgruppe von Ava, die mit ihrer forschen Art einen Zugang zu den jungen Insassen findet und schnell ein Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Als sich erste Erfolge abzeichnen, scheint sich Bex' Leben zum Besseren zu wenden, doch ihre Vergangenheit lässt sie nach wie vor nicht los ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SevenPictures Film GmbH