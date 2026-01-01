Frohe Weihnachten: Jetzt erst recht
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Frohe Weihnachten: Jetzt erst recht
Martha Evans (Kristy Swanson) wird von ihrem nichtsnutzigen Mann mit zwei Töchtern und Stiefsohn sitzen gelassen. Das gesamte Geld der Familie hat er gleich mitgenommen, weswegen Martha sich schnell um einen Job und ein neues Zuhause kümmern muss. Einen Job findet sie schließlich in einem Restaurant, das früher für sein selbst gebrautes Bier berühmt war, heute aber im Dornröschenschlaf liegt. So wird Martha ihre offenen Rechnungen nicht bezahlen können und es droht ein sehr tristes Weihnachtsfest zu werden, doch hinter den Kulissen sind geheime Kräfte am Werk - ist der Heiligabend noch zu retten?