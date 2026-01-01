Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 3: Berlin
52 Min.Ab 6
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Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 3: Berlin
Berlin, April 1945: Stalins Generäle wetteifern um die Ehre, den deutschen Ostfeldzug zu vergelten und die Rote Fahne auf dem Reichstag zu hissen. Eine Panzerarmee, zwei Heeresgruppen verstärkt durch fanatische SS-Divisionen sowie der Volkssturm leisten der Roten Armee, die Berlin einkesselt, 16 Tage lang erbittert Gegenwehr. Die sowjetischen Truppen erleiden enorme Verluste, Hitler begeht Selbstmord, und die Zivilbevölkerung Berlins zahlt einen schrecklichen Preis.