Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 6: Midway
53 Min.Ab 6
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Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 6: Midway
Vor den Midwayinseln beginnt die Entscheidungsschlacht im Pazifik als Falle der japanischen Streitkräfte und endet mit einem Hinterhalt der US-Flotte. Der Ausgang ist offen, Etappensiege beruhen auf Glück, geknackten Codes, Instinkt und hoher Risikobereitschaft. Die US-Marine wagt planlose und mitunter fatale Manöver, die Gegenseite verspielt durch Pech und starre Taktik ihren Vorteil. Der Sieg der US-Streitkräfte steht lange Zeit auf Messers Schneide.