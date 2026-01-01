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Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 8: Omaha

Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 8: Omaha

53 Min.Ab 6
TemporaTV53 Min.Ab 6
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Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 8: Omaha

Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs - Folge 8: Omaha

Der „Omaha Beach“ genannte schmale, von befestigten Steilufern gesäumte Strandabschnitt wird für die US-Armee zur Feuertaufe mit hohen Verlusten. Misslungene Pläne, verpasste Chancen und ein kühner Ansturm prägen diesen Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Den amerikanischen Streitkräften gelingt am D-Day die Landung am Omaha Beach trotz widrigster Bedingungen: Ansteigendes offenes Gelände, Dauerbeschuss, Minenfelder, hohe Opferzahlen und keine Rückzugsmöglichkeit.

Genre:
Dokumentation, Geschichte
Produktion:
GB, DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
TemporaTV
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH