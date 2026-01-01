Für immer in meinem Herzen
84 Min.Ab 0
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Für immer in meinem Herzen
Jenna und Charlie führen ein unbeschwertes Leben in Irland, bis sich ihnen neue Zukunftsperspektiven eröffnen, die es schwer machen, die Beziehung fortzuführen. Und so verschlägt es Jenna nach Ohio, wo sie die Chance erhält, im Pugsley Hotel zu arbeiten, während Charlie mit seiner Band durch Europa tourt. Doch das Schicksal hält andere Pläne bereit und so treffen sie sich fünf Jahre später in der alten Heimat wieder - für die frischverlobte Jenna kein leichtes Unterfangen ...
Genre:Romanze, Drama
Produktion:IE, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH