Gamera – Frankensteins Monster aus dem Eis
76 Min.Ab 6
76 Min.Ab 6
Gamera – Frankensteins Monster aus dem Eis
Eine Arktis-Spedition wird Zeuge eines Luftkampfes zwischen Kampfjets der US-Luftwaffe und unbekannten Kampfbombern. Dabei wird ein Flugzeug mit einer Atombombe an Bord abgeschossen. als diese im ewigen Eis explodiert, befreit die Hitzewelle das Monster Gamera, das dort einen Kälteschlaf hielt. Gamera zerstört den Eisbrecher der Spedition und macht sich auf den Weg nach Japan…Kann das Schildkröten-Monster noch aufgehalten werden?