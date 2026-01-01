Gate - Die Unterirdischen
86 Min.Ab 16
Glen und Al freuen sich, da ihre Eltern verreisen. Das Böse erwartet sie bereits allerdings. Al möchte über das sturmfreie Wochenende eine Party veranstalten. Ihr Bruder Glen sowie dessen bester Freund Tery graben im Loch eines umgestürzten Baumes im Garten. Dabei entdecken Sie seltsame Kristalle, über deren Fund sie schockiert und begeistert zugleich sind. Sie wissen nicht, dass sie damit das Tor zu einer teuflischen Welt öffnen.