Gefangene der Kälte
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
Gefangene der Kälte
Er wurde vor kurzem geschieden und verlor seinen Job. Jetzt hat Elliot Baker (Joel Kinnaman aus 'Suicide Squad' und 'Run All Night') beschlossen, dass er mehr Zeit mit seinen Söhnen Bradley (Thomas Stanley Holland) und Caleb (Percy Hynes White) verbringen will. Was als Familienausflug begann, bei dem er seinen Söhnen das Schießen beibringen wollte, verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als sie mit dem Auto mitten im Nirgendwo feststecken. Als sie sich in eine abgelegene Holzhütte zurückziehen, zwingt Elliots Angst das Sorgerecht zu verlieren, ihn an den Rand der Verzweiflung. Die Brüder erkennen schnell, dass der Mann, der sie beschützen sollte, zu ihrer größten Bedrohung wird.