Gefühl und Verführung
114 Min.Ab 12
Gefühl und Verführung
Als sie 15 war, besuchte die hübsche, aber unbedarfte Lucy Harmon (Liv Tyler) zum ersten Mal die Toskana - dort, wo ihre Mutter einst ein glückliches Leben führte und die männliche Bevölkerung verzauberte. Vier Jahre später, nach dem Selbstmord ihrer Mutter, kehrt Lucy in das kleine Dorf zurück. Sie will Gedichte schreiben, mehr über ihre Familiengeschichte erfahren und einen Jungen wiedersehen, den sie einst geküsst hat. Mit ihrer unbeschwerten und offenen Art reißt sie die Bewohner aus ihrer Lethargie. Nicht nur auf den leukämiekranken Schriftsteller Alex (Jeremy Irons) wirkt die bezaubernde Lucy wie ein wiederbelebendes Mittel.