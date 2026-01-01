Geheimes Verlangen
Dr. Veronica Simon (Mira Sorvino) ist eine herausragende Psychologin, die ihre Karriere den politischen Ambitionen ihres Mannes Jake (Cary Elwes) unterordnet. Dann lernt sie in einer Galerie den jungen verführerischen Künstler Victor Bernard (Christopher Backus) kennen und verfällt dessen unbekümmertem Charme. Sie beginnt eine heiße Affäre mit ihm, die ein hemmungsloses Wochenende zur Folge hat. Victor beginnt daraufhin, sich mehr und mehr in das Leben von Jake und Veronica einzuschleichen und spätestens, als er sich an Tochter Lizzy (Katherine McNamara) heranmacht, muss Veronica erkennen, dass ihr erotisches Abenteuer einen dunklen Schatten obsessiver Leidenschaft über ihre Familie wirft. Sie muss sich von Victor trennen, bevor er ihre Familie endgültig zerstört...