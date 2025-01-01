Geheimprojekt: Abwehr-Rakete "Natter" | Doku
41 Min.Ab 12
41 Min.Ab 12
Geheimprojekt: Abwehr-Rakete "Natter" | Doku
Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges versinken die deutschen Städte im Bombenhagel der alliierten Luftstreitkräfte. Der materiellen Übermacht ist die deutsche Luftwaffe nicht mehr gewachsen. Unter dem Projektname “Natter” entwickelt der Flugzeugingenieur Erich Bachementwickelt einen raketengetriebenen Abfangjäger, der zum Schutz der Zivilbevölkerung und Punktzielen, eingesetzt werden soll. Seiner Zeit weit voraus, beinhaltet das Projekt „Natter“ modernste Technologien und Fertigungsprozesse, welche noch heute in der Luft- und Raumfahrt anzutreffen sind.