GELD SPAREN durch 2 WÄRMEPUMPEN?!? DARUM LOHNT EINE BRAUCHWASSERWÄRMEPUMPE - (auch im ALTBAU)
Warum zwei Wärmepumpen in einem Haus? Genau das haben wir uns gefragt und sind tief in das Thema Brauchwasserwärmepumpen eingetaucht! Gemeinsam mit Benny, dem Heizungsprofi von 481kW GmbH aus Münster, gehen wir in dieser Folge unseres Heizungsbauer-Talks der Frage nach, ob eine Brauchwasserwärmepumpe eine sinnvolle Ergänzung zu einer herkömmlichen Heizungswärmepumpe sein kann. ✅ Alle Infos zur Brauchwasserwärmepumpe bei Pollmann | https://www.pollmann-technik.de ✅ 481kW Website | https://481kw.de Unser Ausgangspunkt in diesem Wärmepumpen Projekt: Eine bereits mehrfach optimierte Heizungsanlage im Altbau - mit Solarthermie, Holzvergaser und Pufferspeicher. Doch dann kamen neue Herausforderungen ins Spiel: Der Pufferspeicher musste raus, um Platz für einen großen PV-Speicher zu schaffen, und die Solarthermie wich einer Photovoltaikanlage. Damit stellte sich die Frage: Wie optimieren wir die Warmwasserbereitung weiter? Die Brauchwasserwärmepumpe erschien als clevere Lösung: Sie ist vergleichsweise günstig, einfach zu installieren und kann mit geringem Stromverbrauch auch über kleine PV-Anlagen oder Balkonkraftwerke betrieben werden. Zudem bietet sie Vorteile wie die Entfeuchtung von Kellerräumen und eine unkomplizierte Integration in bestehende Systeme. Zusammen mit den Experten von Pollmann-Technik haben wir das Konzept umgesetzt und erste Ergebnisse gesammelt. Themen im Video: ✅ Was ist eine Brauchwasserwärmepumpe und wie funktioniert sie? ✅ Wann lohnt sich die Installation einer zweiten Wärmepumpe? ✅ Wie lässt sich Warmwasser effizient mit PV- oder Balkonkraftwerken erzeugen? ✅ Welche Einsparungen sind realistisch? ✅ Vergleich mit herkömmlichen Heizsystemen ✅ Einbau & Inbetriebnahme: So schnell geht’s! ✅ Vorteile für Feuchträume: Keller trocken halten durch Entfeuchtung Besonderes Highlight: Wir haben Christian von Pollmann Technik dabei, einen absoluten Experten auf diesem Gebiet! Er erklärt detailliert, welche Faktoren bei der Planung und Umsetzung zu beachten sind.