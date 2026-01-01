Geliebte Schwester
Geliebte Schwester
Der erfolgreiche Filmemacher Olivier (Julio Perillán), der einst seine Heimat Spanien verließ, um in Amerika Karriere zu machen, glaubt seinen Augen nicht zu trauen, als er in den schlüpfrigen Aufnahmen einer erotischen Website ausgerechnet seine Halbschwester Aurora (Ivana Baquero) entdeckt. Kurzerhand beschließt Olivier einen Besuch in seiner alten Heimat. Zurück im Schoße seiner Familie muss er erkennen, dass aus dem quirligen Teenager von einst eine selbstbewusste und geheimnisvolle junge Frau geworden ist, die ihn mit ihren Reizen in den Bann schlägt. Ein Hauch des Verbotenen umweht die beiden, als Olivier sich dazu verleiten lässt, alle Grenzen zu überschreiten, um Aurora das letzte Tabu zu entlocken. Aus Neugier wird Obsession als Olivier eine versteckte Kamera in ihrem Schlafzimmer anbringt und ein riskantes voyeuristisches Spiel mit ihr beginnt. Und seine Schwester scheint das Spiel hemmungslos mitzuspielen, obwohl sie ihren Halbbruder längst durchschaut hat...