Gemini - Falsches Spiel
90 Min.Ab 12
Ein abscheuliches Verbrechen stellt die schwierige Beziehung zwischen Hollywood-Diva Heather Anderson (Zoë Kravitz) und ihrer beharrlichen persönlichen Assistentin Jill LeBeau (Lola Kirke) auf die Probe. Als die Assistentin nach Los Angeles reist, um das Mysterium hinter dem unheimlichen Verbrechen aufzuklären, muss sie mit ihren eigenen Werten von Freundschaft, Wahrheit und Prominenz brechen und gleichzeitig einem ehrgeizigen Polizisten (John Cho) einen Schritt voraus sein.