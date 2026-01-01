General Commander - Tödliches Kommando
86 Min.Ab 16
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General Commander - Tödliches Kommando
Jake Alexander (Steven Seagal), seines Zeichens erfolgreicher CIA-Agent, sinnt auf Rache. Ein wichtiger Kronzeuge und noch viel wichtiger, sein bester Freund Paul wurde von einem internationalen Waffenhändler ermordet. Doch auf die Agency ist in diesem Fall kein Verlass. Also macht Jake kurzen Prozess und hängt seine CIA-Karriere an den Nagel. Er startet einen privaten und strikten Rachefeldzug. Hilfe erhält er ausgerechnet aus nicht ganz legalen Reihen. So kann er sich, bestens gerüstet und mit uneingeschränkten finanziellen Mitteln, auf den gnadenlosen Pfad der Rache begeben. Er stellt ein Team von Spezialisten auf die Beine und macht erbarmungslos Jagd auf Kriminelle und Gangsterbosse auf der ganzen Welt...