111 Min.Ab 12
Sony Pictures111 Min.Ab 12
Sony Pictures
Die Kellnerin Slim denkt, in dem Bauunternehmer Mitch den Mann ihres Lebens gefunden zu haben. Kurz nach der Hochzeit merkt sie, dass ihr Gatte ein brutaler Schläger ist. Mit seiner bestialischen Art bringt er das Leben von Slim und ihrer Tochter in Gefahr. Zusammen mit ihrem Kind versucht sie, Mitch zu entfliehen, doch der ist ihr immer dicht auf den Fersen. Slim trifft eine Entscheidung: Der einzige Weg, von ihrem psychopathischen Ehemann loszukommen, ist, ihn zu töten ...

Genre:
Thriller, Drama
Produktion:
US, 2002
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Sony Pictures
Copyrights:
© Sony Pictures Television International Deutschland