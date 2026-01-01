Geraubte Kindheit
92 Min. Ab 16
Geraubte Kindheit
Zwei Teenager beschuldigen Brenda Kniffen und ihren Ehemann Scott fälschlicherweise des Kindesmissbrauchs. Brenda und Scott sind liebevolle Eltern, trotzdem werden sie verhaftet. Ihre Kinder werden in Gewahrsam genommen. Man manipuliert die Kinder endlos, damit sie den Lügen glauben. Währenddessen wechseln die beiden fortwährend die Pflegeheime. Sogar die Großeltern bekommen das Sorgerecht ihrer Enkelkinder nicht. Die Eltern werden zu zwölf Jahren Haft verurteilt.