Geschichte des Widerstands Teil 4: Zivilcourage
29 Min.Ab 0
Während der 12 Jahre der Hitlerdiktatur gab es eine Vielzahl von Widerstandsaktionen - vom Flugblatt bis zum Attentatsversuch. Diejenigen, die sich trotz des NS-Terrors zum Handeln entschlossen, wussten um die Gefahr für sich selbst und für ihre Familien. Dennoch waren sie überzeugt, handeln zu müssen. Tausende haben diesen Mut mit dem Leben bezahlt. Diese Dokumentation zeichnet ein umfassendes Bild des deutschen Widerstands, der verschiedenen Gruppen und ihrer vielfältigen Beweggründe.