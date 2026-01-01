Glaubensfrage
Glaubensfrage
1964 an der St.-Nicholas-Schule in der Bronx: Pater Flynn ist ein freundlicher und offener Priester, der die strengen Regeln der Schule etwas lockern möchte. Die Schulleiterin, Schwester Aloysius, hält jedoch an strikter Disziplin fest und sieht seine neuen Ideen mit großem Misstrauen. In dieser Zeit des gesellschaftlichen Wandels wird erstmals ein schwarzer Schüler, Donald Miller, in die Schule aufgenommen. Als die junge Schwester James bemerkt, dass Pater Flynn sich Donald gegenüber sehr fürsorglich verhält, erzählt sie dies ihrer Direktorin. Schwester Aloysius glaubt sofort, dass etwas nicht stimmt, obwohl sie keine Beweise hat. Entschlossen beginnt sie, Pater Flynn zu beschuldigen und versucht, ihn von der Schule zu entfernen. Ohne jeglichen Beweis und nur mit ihrer moralischen Sicherheit gewappnet, verstrickt sie sich mit Pater Flynn in einen Glaubenskampf, der die Institutionen von Kirche und Schule zu zerreißen droht - mit verheerenden Konsequenzen.