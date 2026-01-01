Goal of the Dead – 11 Zombies müsst Ihr sein!
122 Min.Ab 16
122 Min.Ab 16
Goal of the Dead – 11 Zombies müsst Ihr sein!
Wie heißt es immer so schön? Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Was insbesondere dann gilt, wenn erste Liga auf Provinzclub, reich auf arm, lebendig auf untot trifft. Untot? Richtig. Denn Spieler und Fans des kleinen Örtchens Caplongue erleben während der fußballerischen Auseinandersetzung mit dem haushohen Topfavoriten 'Olympic Paris' eine Transformation der bösartigen viralen Art - was aus einem einfachen Fußballmatch ein rasend komisches Spiel auf Leben und Tod werden lässt...