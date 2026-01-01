God of War
129 Min.Ab 16
God of War
China im 16. Jahrhundert: Die Küstenregionen werden von brutalen Piraten heimgesucht, die Dörfer plündern und die Bevölkerung terrorisieren. Als die Bedrohung eskaliert, ruft der erfahrene Kommandant Yu Dayou den jungen, brillanten General Qi Jiguang zu Hilfe. Gemeinsam schmieden sie eine gewagte Strategie, um die Piraten zurückzuschlagen – mit einer Armee aus einfachen Bauern, die zu Kämpfern ausgebildet werden. Doch der Feind ist nicht nur stark, sondern auch gerissen. Es beginnt ein erbitterter Kampf aus Taktik, Mut und unerschütterlichem Willen. Inmitten von Intrigen, Verrat und blutigen Schlachten entscheidet sich das Schicksal eines ganzen Landes – und eines Mannes, der zur Legende wird.