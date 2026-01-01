Gone Girl - Das perfekte Opfer

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fesselnder Thriller mit dem zweifachen Oscar-Gewinner Ben Affleck: An ihrem fünften Hochzeitstag verschwindet Amy Dunne spurlos. Ihr Ehemann Nick, der eigentlich als perfekter Mann galt, gerät schnell ins Visier der Ermittlungen. Während der polizeilichen Recherchen verstrickt sich der ehemalige Journalist immer mehr in ein Netz aus Lügen - doch Nick besteht auf seine Unschuld. Als das Tagebuch von Amy auftaucht, wendet sich plötzlich das Blatt ...

Genre:
Mystery, Thriller, Krimi-Drama, Drama
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Regency Entertainment (UK) Ltd.