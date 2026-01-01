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Gonger 2 - Das Böse kehrt zurück

Gonger 2 - Das Böse kehrt zurück

92 Min.Ab 16
SAT.1 emotions92 Min.Ab 16
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Gonger 2 - Das Böse kehrt zurück

Helma wird durch die Stimme ihres Freundes Philipp in die verlassene Hansen-Villa gelockt. Als ein roter Ball auf sie zurollt, weiß sie, es war eine Falle: Der "Gonger" ist zurück ... Als Helma qualvoll ums Leben kommt, kehrt der von Gewissensbissen geplagte Philipp zurück in sein Heimatdorf Altbrunnstedt, wo ihm der blanke Hass entgegenschlägt: Die Einwohner machen ihn für die grausame Mordserie verantwortlich ...

Genre:
Thriller, Horror
Produktion:
DE, 2010
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© win win Film