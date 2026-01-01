Graue Wölfe: Deutsche U-Boote im 2. Weltkrieg
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Graue Wölfe: Deutsche U-Boote im 2. Weltkrieg
Im Zweiten Weltkrieg sah sich die Führung der Deutschen Kriegsmarine zu Kriegbeginn einer recht starken feindlichen Flotte gegenüber. Da Großbritannien und Frankreich als Garantiemächte Polens auftraten, hoffte man, mit den relativ billig herzustellenden U-Booten maximale Versenkungserfolge zu erzielen. U-Boote waren die Hauptbedrohung für sämtliche Handelsrouten. Man ließ die Tauchboote vor allem Frachschiffe angreifen mit dem Ziel,Großbritannien als Inselstaat von dringend benötigten Rohstoffen abzuschneiden. Trotz ihrer technischen und logistischen Grenzen und ihrer geringen Anzahl von nur 57 U-Booten zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, war die U-Boot-Waffe anfangs sehr erfolgreich.