Grenzenlos – Alles ist möglich
Simon ist ein begnadeter Student, dessen Leben sich schlagartig ändert, als er einen Anruf aus Mexiko erhält. Sein Professor braucht Hilfe bei dem Projekt grenzenlose Energie zu erzeugen, die er Waisenhäusern zur Verfügung stellen möchte. Doch als Simon die Grenze überquert wird er überfallen und beinahe erschossen. Um sein Leben zu retten, muss er herausfinden, in was er hineingeraten ist und das Projekt seines Professors beenden. Ohne Pass, in einem Land, das er nicht kennt, braucht Simon die Hilfe anderer, um selbst eine Hilfe werden zu können.