Griffin & Phoenix
Griffin & Phoenix
Griffins Leben gerät aus den Fugen, als er die niederschmetternde Diagnose erhält: Krebs im Endstadium und nur noch wenig Zeit zu leben. Entschlossen, die verbleibenden Monate intensiv zu nutzen, wirft er sich in ein Leben voller neuer Erfahrungen und Begegnungen. Als Griffin die geheimnisvolle Phoenix trifft, scheint sie zunächst nur ein flüchtiger Teil dieses letzten Kapitels zu sein. Doch je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto stärker fühlt sich Griffin zu ihr hingezogen. Phoenix jedoch bleibt auf Distanz, geprägt von einer schmerzhaften Vergangenheit, die sie nicht loslässt. Trotz aller Zweifel entsteht zwischen den beiden eine tiefe Verbindung, die Hoffnung und Angst zugleich in sich trägt. Was Griffin nicht ahnt: Auch Phoenix kämpft mit einem unausweichlichen Schicksal. Während ihre Zeit verrinnt, stehen beide vor der Frage, wie viel Mut es braucht, sich wirklich auf das Leben – und die Liebe – einzulassen.