Gut zu Vögeln

Fabella93 Min.Ab 12
Journalistin Merlin fällt nach einer geplatzten Verlobung aus ihrer glamourösen Hochglanzwelt direkt in eine Männer-WG – und landet mitten im emotionalen Ausnahmezustand. Statt Champagner gibt’s Bier, statt Romantik Beziehungsdesaster, und statt Herzschmerz eine ordentliche Portion Selbstfindung mit peinlichen Dates, schrägen Typen und einem Job, der sie in die Untiefen menschlicher Beziehungen stürzt. Als sie gezwungen wird, eine Kolumne über das Datingleben zu schreiben, wird ihr Liebeskummer zur öffentlichen Lachnummer. Zwischen Tinder-Terror, WG-Chaos und einem Mitbewohner, der mehr weiß, als er zugibt, stolpert Merlin durch eine Welt, in der nichts nach Drehbuch läuft.

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Fabella
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH