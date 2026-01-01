Hannah Mangold & Lucy Palm
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Hannah Mangold & Lucy Palm
Die ehemalige Kommissariats-Leiterin Hannah Mangold kehrt nach einem Zusammenbruch in ihr früheres Dezernat zurück, obwohl sie noch immer dramatische Angstzustände hat. Ein entflohener Häftling hatte damals vor ihren Augen die Freundin ihrer Tochter Laura erschossen. Mittlerweile führt ihr Kollege Habermann das Kommissariat. Er stellt Hannah die eigenwillige Lucy Palm zur Seite. Gemeinsam sind die beiden Frauen zwei perfiden Mördern auf der Spur ...