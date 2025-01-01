Hannibal
126 Min.Ab 18
126 Min.Ab 18
Hannibal
Zehn Jahre sind seit der ersten Begegnung zwischen FBI-Agentin Clarice Starling und dem diabolischen Genie Dr. Hannibal Lecter vergangen. Zehn Jahre sind es auch, seitdem Lecter eine ebenso spektakuläre wie blutige Flucht aus dem Gefängnis gelang. Starling wird seither von Albträumen geplagt. Auch Mason Verger gelang es nicht, die Ereignisse zu vergessen. Er wurde von Lecter einst grausam zugerichtet. Jetzt setzt er sein Vermögen ein, um Lecter endlich zu finden ...