Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Happy Birthday - Ein Geburtstag zum Verlieben

Happy Birthday - Ein Geburtstag zum Verlieben

95 Min.Ab 0
Planet Romance95 Min.Ab 0
Planet Romance
Happy Birthday - Ein Geburtstag zum Verlieben

Happy Birthday - Ein Geburtstag zum Verlieben

Senna hat die Suche nach der großen Liebe aufgegeben, und auch sonst hat sie im Leben keine großen Ambitionen. Sie ist zwar eine talentierte Modedesignerin, aber hat nicht die nötige Ausdauer. Da kann auch der gute Zuspruch ihrer besten Freundin Darla nicht weiterhelfen. Dann trifft Senna an ihrem 46. Geburtstag auf Adam, der ihre Gefühlswelt auf den Kopf stellt. Sie erwartet, ihn nie wiederzusehen. Doch ein Jahr später treffen die beiden wieder aufeinander.

Genre:
Romantische Komödie
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
Planet Romance
Copyrights:
© Tiberius Film