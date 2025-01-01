Happy Birthday - Ein Geburtstag zum Verlieben
95 Min.Ab 0
Happy Birthday - Ein Geburtstag zum Verlieben
Senna hat die Suche nach der großen Liebe aufgegeben, und auch sonst hat sie im Leben keine großen Ambitionen. Sie ist zwar eine talentierte Modedesignerin, aber hat nicht die nötige Ausdauer. Da kann auch der gute Zuspruch ihrer besten Freundin Darla nicht weiterhelfen. Dann trifft Senna an ihrem 46. Geburtstag auf Adam, der ihre Gefühlswelt auf den Kopf stellt. Sie erwartet, ihn nie wiederzusehen. Doch ein Jahr später treffen die beiden wieder aufeinander.