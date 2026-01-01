Hat das Flugzeug ein Leck? | Ice Pilots
Hat das Flugzeug ein Leck? | Ice Pilots
In der heutigen Folge müssen die Ice Pilots wieder einmal ihr ganzes Können aufbieten: Devan, Scott und Adam machen sich auf zu einer dramatischen Mission in den weiten Norden, um den generalüberholte Motor der 65 Jahre alten Maschine einzufliegen. Doch kurz nach dem Start kommt es zu Problemen, die den Großauftrag gefährden. Der neue Motor spuckt Öl! - Haben wir ein Leck? Während Devan auf dem letzten Tropfen fliegt, wird die DC3 zu einer fliegenden Hundehütte. Hier seht ihr die 7. Folge der 2. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab. In 13 Episoden dokumentiert Staffel 2 der Reihe „Ice Pilots“ ihren aufregenden Alltag...