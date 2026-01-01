Hauptgewinn: Liebe!
Hauptgewinn: Liebe!
Hauptgewinn: Liebe! erzählt die Geschichte von Kyra Tally, die ihren Traum, ein eigenes Juweliergeschäft zu eröffnen, bisher zugunsten eines sicheren Jobs im örtlichen Country Club zurückgestellt hat. Als in ihrer Heimatstadt überraschend ein Ladenlokal frei wird, sieht Kyra endlich die Chance, ihre ambitionierten Pläne in die Tat umzusetzen. Doch sie ist nicht die Einzige mit Interesse an dem Geschäft: Auch Aiden Sawyer bewirbt sich um die Räumlichkeiten – ein erfolgreicher Geschäftsmann und ehemaliger Schulkamerad, dem Kyra nach Jahren wieder begegnet. Während beide um dieselbe Zukunftsmöglichkeit konkurrieren, entwickelt sich zwischen ihnen erneut eine persönliche Nähe, die alte Gefühle und neue Konflikte mit sich bringt. Kyra steht vor der Frage, ob beruflicher Ehrgeiz und persönliches Glück miteinander vereinbar sind. Der Film verbindet romantische Elemente mit einer klassischen „Small‑Town“-Erzählung über Selbstverwirklichung, zweite Chancen und den Mut, eigene Träume nicht länger aufzuschieben. Eine warmherzige romantische Komödie über Entscheidungen, Neuanfänge und die unerwarteten Wege zur Liebe.