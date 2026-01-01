Hellraiser - Das Tor zur Hölle
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Hellraiser - Das Tor zur Hölle
Blutiger Horrorschocker mit einer Menge Spezialeffekten: Frank stößt in einem Antiquitätenladen auf ein würfelförmiges Artefakt, das magische Kräfte besitzen soll. Tatsächlich öffnet er damit das Tor zur Hölle und verschwindet in eine Dimension, in der ihn das blanke Grauen erwartet. Um wieder aus der Hölle zu entkommen, braucht Frank Blut. Seine Affäre Julia lässt sich auf einen wahnsinnigen Handel ein und besorgt ihm Menschenopfer.