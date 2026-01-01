Hellraiser III - Hell on Earth
90 Min.Ab 18
90 Min.Ab 18
Hellraiser III - Hell on Earth
Fortsetzung des blutigen Horrorschockers mit einer Menge Spezialeffekten: In einem Krankenhaus beobachtet die Journalistin Joey Summerskill, wie ein junger Mann brutal aus dem Leben gerissen wird. Unsichtbare Kräfte reißen ihn buchstäblich in Stücke. Ihre Recherchen führen sie in einen Nachtclub. Dessen Besitzer hütet ein Artefakt, das fähig ist, eine Kreatur aus der Hölle auf die Erde zu holen: den Zenobiten Pinhead.