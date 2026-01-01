High School High
High School High
Der übergewichtige, aber unbeirrbar selbstbewusste Geschichtslehrer Richard Clark tritt seine neue Stelle an der berüchtigten Barry High an – einer Schule, an der Chaos, Lärm und gnadenlose Umgangsformen zum Alltag gehören. Zwischen Graffiti‑Wänden, aggressiven Hip‑Hop‑Beats und ständig streitenden Gangs wirkt der Neuling zunächst wie ein völlig fehl am Platz geratener Idealist. Doch Richard lässt sich nicht einschüchtern. Mit einer Mischung aus unbeholfenem Charme, überraschend cleveren Tricks und einer erstaunlichen Portion Durchhaltevermögen gelingt es ihm, die erste Angriffswelle des Schulalltags zu überstehen. Statt unterzugehen, verschafft er sich Respekt – manchmal unfreiwillig komisch, manchmal unerwartet erfolgreich. Und obwohl an dieser Schule sogar ein eigener Friedhof zum Inventar gehört, zeigt Richard schnell, dass er mehr draufhat, als man ihm zutraut. Für den Moment steht es tatsächlich 1 : 0 für den Dicken – und er ist fest entschlossen, seinen Vorsprung auszubauen.