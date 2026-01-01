Hin und Her – Chaos im Doppelpack
Hin und Her – Chaos im Doppelpack
Der elfjährige Martin kann es gar nicht fassen: Das Mädchen, das im Flughafen vor ihm steht sieht genauso aus wie er! Julia könnte seine Zwillingsschwester sein! Während Martin noch staunt, macht Julia bereits munter Pläne. Da sie nicht die geringste Lust hat, das Wochenende bei ihrer Mutter und deren Verlobten zu verbringen, überredet sie den verdutzten Martin, mit ihr die Flugtickets zu tauschen. Martins Vater wundert sich zwar, dass sein braver Sohn plötzlich Schimpfwörter benutzt, aber um der Sache auf den Grund zu gehen, ist er viel zu nervös. Er will Martin seine neue Freundin vorstellen. Nur die Großmutter merkt sofort, dass dieses Kind nicht Martin sein kann – doch niemand hört ihr zu. Auch in Julias Familie schöpft niemand verdacht. Kichernd tauschen die Kinder am Abend heimlich am Telefon ihre Erlebnisse aus. Doch als Martin erfährt, dass sein Vater wieder heiraten will, ist er entsetzt. Am liebsten würde er sich sofort auf den Weg machen, aber Julia überredet ihn, noch eine Weile auszuhalten. Sie verspricht, dafür zu sorgen, dass alles wieder ins Lot kommt.