Hitch - Der Date Doktor
114 Min.Ab 12
Alex "Hitch" Hitchens ist New Yorks erfolgreichster Partnervermittler. Als er dem besonders schweren "Härtefall" Albert dabei hilft, die glamouröse Allegra Cole für sich zu interessieren, lernt er die schlagfertige Klatschkolumnistin Sara Melas kennen. Ehe sich Hitch versieht, ist es um ihn geschehen und er verliebt sich Hals über Kopf in die Frau, der die große Story fehlt, um ihr Karriereziel zu erreichen: eine Enthüllungsgeschichte über Manhattans berühmtesten Date-Doktor.