Hitler - Eine Karriere
Dieser Film entstand nach dem Buch "Hitler" von Joachim C. Fest, das schon bald nach Erscheinen zum Welt-Bestseller wurde. Dieser Film hilft, die Zeit Hitlers ohne die sonst übliche Voreingenommenheit dokumentarisch zu betrachten, zu begreifen und zu beurteilen, wie das alles möglich war. "Wie konnte das geschehen?" Auf diese Frage zu Hitler und dem "Dritten Reich" versucht der Film eine Antwort zu geben. Hitlers Beziehung zum Deutschen Volk. Die Umstände, die seinen Aufstieg ermöglichten. Seine Mittel, um ein ganzes Volk zu verblenden...