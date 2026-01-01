Hitler - Eine Karriere

Zum Inhalt springenBarrierefrei
151 Min.Ab 12
Tempora TV151 Min.Ab 12
Tempora TV
Dieser Film entstand nach dem Buch "Hitler" von Joachim C. Fest, das schon bald nach Erscheinen zum Welt-Bestseller wurde. Dieser Film hilft, die Zeit Hitlers ohne die sonst übliche Voreingenommenheit dokumentarisch zu betrachten, zu begreifen und zu beurteilen, wie das alles möglich war. "Wie konnte das geschehen?" Auf diese Frage zu Hitler und dem "Dritten Reich" versucht der Film eine Antwort zu geben. Hitlers Beziehung zum Deutschen Volk. Die Umstände, die seinen Aufstieg ermöglichten. Seine Mittel, um ein ganzes Volk zu verblenden...

Genre:
Dokumentation, Geschichte
Produktion:
DE, 1977
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Tempora TV
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH