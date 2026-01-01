Hitlers geheime Waffen
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Hitlers geheime Waffen
Während die Alliierten ihre Kräfte für die Invasion des Festlands von Europa bündelten, wurden die damals geheimen Raketen V1 und V2 auf Großbritannien geschickt. Obwohl sie zum größten Teil ihr Ziel verfehlten, war ihre Zerstörungskraft unfassbar hoch. Hitler trieb die Forschung von überlegenen Waffen gegen seine Feinde voran, um den Krieg doch noch zu gewinnen. Wären sie zum Einsatz gekommen, hätte der Krieg eine überraschende Wende genommen.