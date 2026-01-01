Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hitlers Gold - Episode 1: Financing Evil

46 Min.Ab 12
TemporaTV46 Min.Ab 12
TemporaTV
München, 12. September 1919. Ein mittelloser und von Rache getriebener Soldat schreibt an diesem Tag Geschichte. 13 Jahre später feiert man ihn als Retter der deutschen Nation. Sein Name: Adolf Hitler. Wie war es möglich, dass eine kleine nationalistische Partei zur stärksten politischen Kraft Deutschlands aufstieg und ihr Anführer zum Kanzler ernannt wurde? Wer waren die mächtigen und einflussreichen Akteure hinter Hitler und der NSDAP?

Genre:
Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:
CZ, DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
TemporaTV
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH