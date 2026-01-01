Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hitlers Gold - Episode 4: Aftermath & Injustice

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa begann die Verfolgung der Naziverbrecher. Neben dem Wunsch nach Gerechtigkeit stand auch der nach Restitution von Gütern und Wertgegenständen, die während Hitlers 12-jähriger Terrorherrschaft gestohlen wurden, im Vordergrund. Vieles bleibt weiterhin verschwunden und führt zu Verschwörungstheorien und Schatzsuchen. Wurden jene, die Hitler finanziell unterstützten, bei den Nürnberger Prozessen und anderen Entnazifizierungsmaßnahmen angemessen bestraft?

Dokumentation, Geschichte, Krieg
CZ, DE, 2020
12
TemporaTV
© 2026 PLAION PICTURES GmbH