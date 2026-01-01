Hoffnungslos verliebt
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Hoffnungslos verliebt
Ryan Woodman, Schüler der Gilmore High School, ist clever, aber im Umgang mit seinen weiblichen Mitmenschen etwas unbeholfen. Der Teenager schwärmt für Ashley Grant, das umwerfendste Mädchen, das er je als Mitschülerin hatte. Chris Campbell, der coolste Typ der Schule, wiederum hat ein Auge auf die hübsche und intelligente Maggie Carter geworfen. Also tun sich Ryan und Chris zusammen und schmieden einen Plan, um mit vereinten Kräften die Herzen ihrer Angebeteten zu erobern ...