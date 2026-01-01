Holidays
Holidays
„Holidays“ ist der groteske Beweis, dass Feiertage nur Tarnmasken für kollektiven Wahnsinn sind. Jeder Kurzfilm ist wie ein schlecht gelaunter Witz, erzählt von einem Serienkiller mit Sinn für Ironie. Valentinstag? Romantik wird zur chirurgischen Operation am offenen Herzen – ohne Narkose, aber mit viel Liebe. Ostern? Ein Eierkult, der aussieht, als hätte Lovecraft einen Kindergeburtstag geplant. Weihnachten? Familienidylle, die so toxisch ist, dass selbst die Geschenke nach Leichenschau riechen. Hier wird gefeiert, bis die Realität kotzt: ein makabrer Tanz zwischen Tradition und Trauma, bei dem die Pointe immer blutig ist. „Holidays“ ist kein Film, sondern ein satanischer Adventskalender – hinter jedem Türchen lauert ein neuer Grund, den Kalender zu verbrennen. Wer glaubt, Feiertage seien harmlos, sollte sich fragen: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Ritual und einem Serienmord? Spoiler: Weniger als ein Schokoladenhase.